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26 февраля 2021, 19:51 155

Секретарь СНБО Данилов отреагировал на начало вещания нового телеканала "Первый независимый"

26 февраля 2021, 19:51 155
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Санкции возможны, если будет нарушаться украинское законодательство
Санкции возможны, если будет нарушаться украинское законодательство
Фото из открытых источников
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на начало вещания нового телеканала "Первый независимый", который запустили сотрудники закрытых ранее "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Об этом Алексей Данилов заявил на брифинге после заседания СНБО, передаёт RegioNews.

По его словам, санкции возможны, если будет нарушаться украинское законодательство.

В частности, на вопрос о возможно закрытии нового канала, который связывают с Тарасом Козаком и Виктором Медведчуком, он отметил, что СНБО работает только с фактами.

Если новый канал будет нарушать украинское законодательство, если он будет работать в пользу иностранного государства, он срочно будет попадать под санкции аппарата СНБО для рассмотрения на заседании. Такого беспредела, как было до этого времени, мы не допустим, - отметил Данилов.

Он также подчеркнул, что еще будет разбирательство в отношении трудоустройства журналистов трех каналов.

Уважаемые коллеги, вопрос, когда вы нарушали действующее законодательство, связанное со страхованием этих людей, которые работали в этих компаниях… Этот вопрос еще будет впереди. Вы все принимаетесь в СМИ, и вы можете понимать, что зарплата в 2 500 гривен - это просто смешно. И когда эти люди начинают нам "делать мозг", что по пенсиям и зарплатам … надо начинать с себя, чтобы все было хорошо, - добавил Данилов.

Как сообщалось, новый телеканал Медведчука отключили от вещания на спутнике - источник. Теперь его можно смотреть только в интернете.

Напомним, 2 февраля Президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Алексей Данилов СНБО телеканал Виктор Медведчук санкции

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