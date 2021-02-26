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26 лютого 2021, 19:50 30

Данілов анонсував нове засідання РНБО через два тижні: про що говоритимуть

26 лютого 2021, 19:50 30
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Однією із тем зустрічі буде затвердження стратегії деокупації Криму
Фото: із відкритих джерел
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Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) збереться на ще одне засідання через два тижні.

Про це під час брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає RegioNews.

За його словами, на засідання через два тижні заслухають звіт генерального прокурора Ірини Венедіктової, а також Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ щодо осіб, яких підозрюють у державній зраді.

Також зі слів Данілова, на засідання РНБО планують затвердити державну стратегію щодо кримського питання.

З 2014-го по 19-й рік в Україні не було цілісної стратегії щодо кримського питання. Тому ми домовилися через два тижні остаточно прийняти рішення з цього питання та публічну частину рішень презентуємо суспільству", - повідомив Данилов.

Нагадаємо, РНБО введе санкції проти ексглави СБУ Якименка та ще дев'яти військових. Вони позбавляються всіх державних нагород і звань в Україні.

Також Рада нацбезпеки і оборони сьогодні розглянула питання подвійного громадянства в Україні.

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