Рада нацбезпеки і оборони сьогодні розглянула питання подвійного громадянства в Україні

Кабінету міністрів доручено розробити проєкт закону щодо осіб із подвійним громадянством

Кабінету міністрів доручено розробити проєкт закону щодо осіб із подвійним громадянством

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Про це повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов, передає RegioNews.

Питання подвійного громадянства. Є певні виклики... Ми прийняли рішення, що протягом 2 місяців Кабмін запропонує законопроєкт щодо тих осіб, які мають подвійне громадянство, - сказав Данілов.

Як пояснив Данілов, українська влада повинна точно знати, чи не мають кандидати на державні посади іншого громадянства. Закон дозволити знати, чи мають громадяни України ще якесь інше громадянство.

Якщо людина бажає бути народним депутатом, міністром, працювати в органах місцевого самоврядування, ми повинні знати, що це громадянин України. Якщо він має ще одне громадянство, то він повинен буде відмовитися від нього, - заявив секретар РНБО.

Він додав, що в Україні має з'явитися спеціальний орган, який буде все це контролювати, і буде багаторівнева система верифікації.

Як повідомлялося, РНБО введе санкції проти ексглави СБУ Якименка та ще дев'яти військових. Вони позбавляються всіх державних нагород і звань в Україні.