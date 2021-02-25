Довибори в Раду на Донеччині: ЦВК зареєструвала ще 6 кандидатів
Сьогодні, 25 лютого, Центральна виборча комісія зареєструвала ще шістьох кандидатів у народні депутати у виборчому окрузі №50 в Донецькій області.
Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.
Так, офіційно кандидатами на виборах, які відбудуться 28 березня, стали:
- Андрій Бондаренко (партія "Слуга народу”);
- Юлія Гакова (партія "Голос”);
- Надія Масло (партія "Опозиційний блок”);
- Лариса Ревва (партія ВО "Батьківщина”);
- Андрій Масенець (самовисуванець);
- Антон Ровенський (самовисуванець).
ЦВК відмовила Тарасу Нечепоруку та Антону Івку в реєстрації кандидатами, оскільки вони не внесли грошову заставу.
Під час засідання Центрвиборчком зареєстрував також довірених осіб кандидатів у нардепи Артема Марчевського (округ №50) та Василя Вірастюка (округ №87).
Нагадаємо, "Слуга народу” офіційно висунула Василя Вірастюка кандидатом у нардепи.
Раніше ЦВК почала реєструвати кандидатів у нардепи на 87-му окрузі. Проміжні вибори в Івано-Франківській області відбудуться 28 березня 2021 року.
23 лютого ЦВК зареєструвала Вірастюка та ще 9 кандидатів. Наступного дня фігурантка справи Шеремета Кузьменко подала документи в ЦВК.