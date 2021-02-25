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25 лютого 2021, 19:16 49

Довибори в Раду на Донеччині: ЦВК зареєструвала ще 6 кандидатів

25 лютого 2021, 19:16 49
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Двом кандидатам відмовили у реєстрації
Двом кандидатам відмовили у реєстрації
Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 25 лютого, Центральна виборча комісія зареєструвала ще шістьох кандидатів у народні депутати у виборчому окрузі №50 в Донецькій області.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

Так, офіційно кандидатами на виборах, які відбудуться 28 березня, стали:

  • Андрій Бондаренко (партія "Слуга народу”);
  • Юлія Гакова (партія "Голос”);
  • Надія Масло (партія "Опозиційний блок”);
  • Лариса Ревва (партія ВО "Батьківщина”);
  • Андрій Масенець (самовисуванець);
  • Антон Ровенський (самовисуванець).

ЦВК відмовила Тарасу Нечепоруку та Антону Івку в реєстрації кандидатами, оскільки вони не внесли грошову заставу.

Під час засідання Центрвиборчком зареєстрував також довірених осіб кандидатів у нардепи Артема Марчевського (округ №50) та Василя Вірастюка (округ №87).

Нагадаємо, "Слуга народу” офіційно висунула Василя Вірастюка кандидатом у нардепи.

Раніше ЦВК почала реєструвати кандидатів у нардепи на 87-му окрузі. Проміжні вибори в Івано-Франківській області відбудуться 28 березня 2021 року.

23 лютого ЦВК зареєструвала Вірастюка та ще 9 кандидатів. Наступного дня фігурантка справи Шеремета Кузьменко подала документи в ЦВК.

Донецька область ЦВК вибори Верховна Рада Кандидат реєстрація

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