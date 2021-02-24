Довибори в Раду: фігурантка справи Шеремета Кузьменко подала документи в ЦВК

Юлія Кузьменко буде балотуватися до Верховної Ради у Донецькій області

Юлія Кузьменко буде балотуватися до Верховної Ради у Донецькій області

Фото: із відкритих джерел

Дитячий кардіохірург Юлія Кузьменко, яка фігурує у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, подала в ЦВК документи про висування кандидатом у народні депутати по округу №50, які відбудуться 28 березня.

Про це повідомляє пресслужба партії "Європейська Солідарність”, передає RegioNews.

У Верховній Раді планую боротися з переслідуваннями за політично вмотивованими справами. Крім цього, у мене є плани щодо медицини. Вважаю, що медик у парламенті не буде зайвим. Планів багато і є настрій їх здійснити", - заявила Кузьменко.

Вона додала, що в Раді хоче займатися вирішенням проблем мешканців округу, зокрема, питаннями заборгованості з пенсій, виплати зарплат, а також праці у шкідливих умовах.

Нагадаємо, фігурантка справи Шеремета Юлія Кузьменко буде балотуватися в Раду на Донеччині.