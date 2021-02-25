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25 лютого 2021, 16:56 5

"Слуга Народу” на даний момент не веде переговори з партією "Голос” про створення коаліції, - Корнієнко

25 лютого 2021, 16:56 5
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У фракції "Слуга Народу" назвали заяву "Голосу" про коаліцію медіастимулюванням
У фракції "Слуга Народу" назвали заяву "Голосу" про коаліцію медіастимулюванням
Фото з відкритих джерел
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Фракція “Слуга Народу” на даний момент не веде переговори з партією “Голос” про створення коаліції.

Про це заявив голова партії "Слуга Народу” Олександр Корнієнко у коментарі УНН, передає RegioNews.

"Слуга Народу” веде постійну активну співпрацю з різними партіями і з "Голосом” зокрема. Але наразі про утворення з ними коаліції не йдеться. Ми разом працюємо над спільними законопроєктами, ми часто підтримуємо одне одного. Це нормальна конструктивна парламентська робота. До того ж, у наших фракцій є багато світоглядних точок дотику, — сказав нардеп.

Його колега по фракції Олена Мошенець також підтвердила цей меседж.

Мені про це нічого не відомо (про створення можливої коаліції — ред.) Можливо, їм дуже хочеться до коаліції й це таке медіастимулювання, — сказала вона.

Як повідомлялося, глава партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що "Слуги народу” циклічно обговорюють із "Голосом” об'єднання в коаліцію. Тим часом у "Голосі" кажуть, що останні кроки президента викликають у партії "великі сподівання".

Слуга народа Верховна Рада Голос Олександр Корнієнко коаліція

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