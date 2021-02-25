Зеленський заявив, що в Україні з'явиться конгрес місцевої влади при президентові

Він вважає, що це поліпшить відносини між центром і громадами

Він вважає, що це поліпшить відносини між центром і громадами

Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що в країні з'явиться конгрес місцевої влади при президентові. Він вважає, що це поліпшить відносини між центром і громадами.

Про це на форумі розвитку громад і територій заявив президент України Володимир Зеленський, пише RegioNews.

За його словами, цей конгрес стане майданчиком діалогу і рішень.

"Відносини між центром і громадами мають стати якісно новими. Вони повинні бути конструктивними, прозорими та дієвими. Для цього ми створюємо конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України", - зауважив Зеленський.

На засіданні голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів про структуру цього конгресу. Його очолюватиме президент.

"Конгрес складається з двох палат: палат місцевих влад та палат регіонів. Вони обиратимуть керівництво палат і делегуватимуть по три представники у президію конгресу, яка буде представлена вищими посадовими особами країни", - розповів він.

Президія конгресу засідатиме щомісячно, палати місцевих влад та регіонів збиратимуться щоквартально, загальне засідання буде кожні півроку або на вимогу, розповів голова ОП.

"Конгрес стане майданчиком для обговорення місцевих проблем на найвищому рівні", - додав він.

Нагадаємо, у Раді запевняють, що нардепи вже зовсім скоро можуть змінити Конституцію заради децентралізації.