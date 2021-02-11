"Слуга народу” офіційно висунула Василя Вірастюка кандидатом у нардепи

У провладній партії впевнені, що він зможе перемогти на довиборах на Франківщині

У провладній партії впевнені, що він зможе перемогти на довиборах на Франківщині

Фото: Facebook

Про це у Facebook повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу” в парламенті Євгенія Кравчук, передає RegioNews.

І хто тут зможе сказати, що в нас недостатньо сильний кандидат? Щойно партія "Слуга Народу” на своєму з’їзді висунула Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати України на проміжних виборах в окрузі № 87, що в Івано-Франківській області”, - написала вона.

Євгенія Кравчук додала, що Вірастюк відомий не тільки в статусі найсильнішої людини світу, але і як людина, яка допомагала ветеранам війни. Вона стверджує, що тепер Вірастюк планує це робити на державному рівні.

Це щирий патріот, який чимало допомагає українській армії, дуже відкрита та приємна людина, з великим бажанням та натхненням працювати для своєї країни! Впевнена, що і тут перемога буде за нами”, - додала Карвчук.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що на довиборах в Раду кандидатом від "слуг" стане спортсмен Василь Вірастюк.

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