"Слуга народу” офіційно висунула Василя Вірастюка кандидатом у нардепи
Партія “Слуга народу” офіційно висунула колишнього спортсмена Василя Вірастюка кандидатом в народні депутати по 87-му округу в Івано-Франківській області.
Про це у Facebook повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу” в парламенті Євгенія Кравчук, передає RegioNews.
І хто тут зможе сказати, що в нас недостатньо сильний кандидат? Щойно партія "Слуга Народу” на своєму з’їзді висунула Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати України на проміжних виборах в окрузі № 87, що в Івано-Франківській області”, - написала вона.
Євгенія Кравчук додала, що Вірастюк відомий не тільки в статусі найсильнішої людини світу, але і як людина, яка допомагала ветеранам війни. Вона стверджує, що тепер Вірастюк планує це робити на державному рівні.
Це щирий патріот, який чимало допомагає українській армії, дуже відкрита та приємна людина, з великим бажанням та натхненням працювати для своєї країни! Впевнена, що і тут перемога буде за нами”, - додала Карвчук.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що на довиборах в Раду кандидатом від "слуг" стане спортсмен Василь Вірастюк.
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