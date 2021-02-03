ЦВК почала реєструвати кандидатів у нардепи на 87-му окрузі

Проміжні вибори в Івано-Франківській області відбудуться 28 березня 2021 року

Проміжні вибори в Івано-Франківській області відбудуться 28 березня 2021 року

Фото: із відкритих джерел

Центральна виборча комісія розпочала реєстрацію кандидатів у народні депутати на проміжних виборах по округу №87 в Івано-Франківській області.

Про це стало відомо із засідання ЦВК, яке відбулося 3 лютого, передає RegioNews.

Зокрема, було зареєстровано першого кандидата у народні депутати у одномандатному виборчому окрузі, самовисуванця Михайла Ноняка.

Водночас ЦВК відмовила у реєстрації кандидату у депутати Ірині Бобровицькій від партії "Організація Українських націоналістів" у зв’язку із невнесенням належного розміру грошової застави.

Довідка: Центральна виборча комісія призначила на 28 березня 2021 року довибори до Верховної ради на 87 окрузі (Івано-Франківська область) у зв’язку із тим, що народний депутат від "Слуги народу” Зіновій Андрійович написав заяву про складання депутатських повноважень, оскільки був обраний на посаду мера міста Надвірна.

Напомним, 17 листопада Рада припинила повноваження нардепа від "Слуги народу” Андрійовича - його обрали мером міста Надвірна Івано-Франківської області.

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