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25 февраля 2021, 19:16 36

Довыборы в Раду в Донецкой области: ЦИК зарегистрировала еще 6 кандидатов

25 февраля 2021, 19:16 36
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Двум кандидатам отказали в регистрации
Двум кандидатам отказали в регистрации
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 25 февраля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще шесть кандидатов в народные депутаты в избирательном округе №50 в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

Так, официально кандидатами на выборах, которые состоятся 28 марта, стали:

  • Андрей Бондаренко (партия "Слуга народа");
  • Юлия Гакова (партия "Голос");
  • Надежда Масло (партия "Оппозиционный блок");
  • Лариса Ревва (партия ВО "Батькивщина");
  • Андрей Масенец (самовыдвиженец);
  • Антон Ровенский (самовыдвиженец).

ЦИК отказала Тарасу Нечепоруку и Антону Ивку в регистрации кандидатами, поскольку они не внесли денежный залог.

Во время заседания Центризбирком зарегистрировал также доверенных лиц кандидатов в нардепы Артема Марчевского (округ №50) и Василия Вирастюка (округ №87).

Напомним, "Слуга народа" официально выдвинула Василия Вирастюка кандидатом в нардепы.

Ранее ЦИК начала регистрировать кандидатов в нардепы на 87-м округе. Промежуточные выборы в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021 года.

23 февраля ЦИК зарегистрировала Вирастюка и еще 9 кандидатов. На следующий день фигурантка дела Шеремета Кузьменко подала документы в ЦИК.

Донецкая область ЦИК выборы Верховная Рада Кандидат регистрация

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