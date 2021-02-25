Довыборы в Раду в Донецкой области: ЦИК зарегистрировала еще 6 кандидатов

Двум кандидатам отказали в регистрации

Двум кандидатам отказали в регистрации

Фото: из открытых источников

Сегодня, 25 февраля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще шесть кандидатов в народные депутаты в избирательном округе №50 в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

Так, официально кандидатами на выборах, которые состоятся 28 марта, стали:

Андрей Бондаренко (партия "Слуга народа");

Юлия Гакова (партия "Голос");

Надежда Масло (партия "Оппозиционный блок");

Лариса Ревва (партия ВО "Батькивщина");

Андрей Масенец (самовыдвиженец);

Антон Ровенский (самовыдвиженец).

ЦИК отказала Тарасу Нечепоруку и Антону Ивку в регистрации кандидатами, поскольку они не внесли денежный залог.

Во время заседания Центризбирком зарегистрировал также доверенных лиц кандидатов в нардепы Артема Марчевского (округ №50) и Василия Вирастюка (округ №87).

Напомним, "Слуга народа" официально выдвинула Василия Вирастюка кандидатом в нардепы.

Ранее ЦИК начала регистрировать кандидатов в нардепы на 87-м округе. Промежуточные выборы в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021 года.

23 февраля ЦИК зарегистрировала Вирастюка и еще 9 кандидатов. На следующий день фигурантка дела Шеремета Кузьменко подала документы в ЦИК.