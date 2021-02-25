Довыборы в Раду в Донецкой области: ЦИК зарегистрировала еще 6 кандидатов
Сегодня, 25 февраля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще шесть кандидатов в народные депутаты в избирательном округе №50 в Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.
Так, официально кандидатами на выборах, которые состоятся 28 марта, стали:
- Андрей Бондаренко (партия "Слуга народа");
- Юлия Гакова (партия "Голос");
- Надежда Масло (партия "Оппозиционный блок");
- Лариса Ревва (партия ВО "Батькивщина");
- Андрей Масенец (самовыдвиженец);
- Антон Ровенский (самовыдвиженец).
ЦИК отказала Тарасу Нечепоруку и Антону Ивку в регистрации кандидатами, поскольку они не внесли денежный залог.
Во время заседания Центризбирком зарегистрировал также доверенных лиц кандидатов в нардепы Артема Марчевского (округ №50) и Василия Вирастюка (округ №87).
Напомним, "Слуга народа" официально выдвинула Василия Вирастюка кандидатом в нардепы.
Ранее ЦИК начала регистрировать кандидатов в нардепы на 87-м округе. Промежуточные выборы в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021 года.
23 февраля ЦИК зарегистрировала Вирастюка и еще 9 кандидатов. На следующий день фигурантка дела Шеремета Кузьменко подала документы в ЦИК.