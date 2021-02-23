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Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала Вірастюка та ще 9 кандидатів
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23 лютого 2021, 17:22 7

Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала Вірастюка та ще 9 кандидатів

23 лютого 2021, 17:22 7
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Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 23 лютого, Центральна виборча комісія зареєструвала ще 10 кандидатів у народні депутати на проміжних виборах в Івано-Франківськвй та Донецькій областях, які відбудуться 28 березня.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

У виборчому окрузі №50, що на Донеччині, кандидатами були зареєстровані Іштван Добша від Партії угорців України "КМКС” та Людмила Дорошенко від партії "Майбутнє країни”.

Також ЦВК зареєструвала самовисуванців Олександра Груздєва, Сергія Звагольського, Богдана Мироненка, Олександра Тамбулатова та Юрія Третяка.

У виборчому окрузі №87 і Івано-Франківській області ЦВК зареєструвала учасниками виборчих перегонів Василя Вірастюка від "Слуги народу”, Юрія Голінея від партії "Платформа громад” та Йосипа Резеша від Партії угорців України "КМКС”.

Комісія відмовила Артему Кірсанову в реєстрації кандидатом у народні депутати України від політичної партії "Оберіг” в одномандатному виборчому окрузі № 50. Основна підстава відмови – не внесення грошової застави у визначеному законом розмірі. Окрім того, були інші порушення, на які Комісія звернула увагу у своєму рішенні”, - йдеться в повідомленні.

Також ЦВК відмовила в реєстрації Олександру Дорошенку від партії "Майбутнє країни” в окрузі №87.

Нагадаємо, "Слуга народу” офіційно висунула Василя Вірастюка кандидатом у нардепи.

Раніше ЦВК почала реєструвати кандидатів у нардепи на 87-му окрузі. Проміжні вибори в Івано-Франківській області відбудуться 28 березня 2021 року.

вибори Івано-Франківськ Верховна Рада Донецька область ЦВК Кандидат реєстрація Василь Вірастюк

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