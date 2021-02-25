Зеленський хоче розробити кодекс для співпраці з регіонами

Над його створенням буде працювати конгрес місцевої влади

Над його створенням буде працювати конгрес місцевої влади

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Президент України Володимир Зеленський хоче розробити муніципальний кодекс для розвитку регіонів, який допоможе встановити нові відносини між центральною та місцевою владою.

Про це він заявив під час форуму розвитку громад і територій, передає RegioNews.

Він також додав, що вже підписав відповідний указ.

За словами Зеленського, підготовка муніципального кодексу має стати першим глобальним питанням, яким займеться конгрес місцевої влади при президентові.

Є різні бачення, різні моделі цього документа. Я думаю, що вам вдасться розробити кодекс, який сприятиме не лише розвитку окремих регіонів, але й зміцненню унітарної, неподільної України. Підписую указ", - сказав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що в Україні з'явиться конгрес місцевої влади при президентові.

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