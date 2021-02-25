ФОПи, що протестують на Майдані, намагаються "достукатися до президента" під КВЦ "Парковий"

Вони прийшли туди, дізнавшись, що там буде президент

Вони прийшли туди, дізнавшись, що там буде президент

Фото PavlovskyNews

ФОПи, що протестують на Майдані, прийшли під КВЦ "Парковий", коли дізналися, що там буде президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, передає RegioNews.

Підприємці, які протестують на Майдані, прийшли під КВЦ "Парковий", дізнавшись, що там буде президент Володимир Зеленський.

Підприємці скаржаться, що глава держави їх не чує, але вони не втрачають надії достукатися до президента.

Сьогодні в "Парковому" проходить засідання Ради розвитку громад і територій, участь в якому напередодні анонсував Зеленський.

Як повідомлялося, після перерви в протестах, оголошеної на дні пам'яті Героїв Небесної Сотні, 22 лютого ФОПи під ОП щосили гудуть, щоб їх почули, і вимагають особистої зустрічі з президентом. Закінчувати протести вони не збираються.