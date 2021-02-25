Зеленский хочет разработать кодекс для сотрудничества с регионами

Над его созданием будет работать конгресс местной власти

Над его созданием будет работать конгресс местной власти

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский хочет разработать муниципальный кодекс для развития регионов, который поможет установить новые отношения между центральной и местной властью.

Об этом он заявил во время форума развития общин и территорий, передает RegioNews.

Он также добавил, что уже подписал соответствующий указ.

По словам Зеленского, подготовка муниципального кодекса должна стать первым глобальным вопросам, которым займется конгресс местной власти при президенте.

Есть разные видения, различные модели этого документа. Я думаю, что вам удастся разработать кодекс, который будет способствовать не только развитию отдельных регионов, но и укреплению унитарной, неделимой Украины. Подписываю указ", - сказал глава государства.

Напомним, Зеленский заявил, что в Украине появится конгресс местных властей при президенте.

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