Префекти та зміни до Конституції: Зеленський назвав умови завершення децентралізації

Він закликав Верховну Раду ухвалити зміни до основного закону

Він закликав Верховну Раду ухвалити зміни до основного закону

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Президент України Володимир Зеленський закликав завершити реформу децентралізації та озвучив три ключові завдання, які стоять перед органами державної влади у 2021 році.

Про це він заявив під час засідання Ради розвитку громад і територій, передає RegioNews.

Перше - ми повинні ухвалити нарешті зміни до Конституції щодо відносин між центральними та місцевими органами влади", - наголосив президент.

За його словами, мова йде про інститут префектів та ліквідацію місцевих адміністрацій.

Префекти будуть контролювати дотримання Конституції та законів на кожній території і стануть запорукою унітарного устрою нашої держави. Я хотів би закликати нардепів від усіх депутатських фракцій і груп ухвалити зміни до Конституції України стосовно децентралізації", - додав президент.

Другим завданням, на думку Зеленського, є розробка та ухвалення нормативних актів, які будуть враховувати специфіку самоврядування в міських громадах і дадуть містам імпульс для розвитку.

Глава держави зазначив, що третім завданням є розробка та ухвалення законодавства про місцеві референдуми, які, на його думку, посилять вплив громад на діяльність місцевої влади.

Ми маємо вийти на остаточну форму управління на місцевому рівні: громади вирішують, люди впливають і разом з державою контролюють", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що в Україні з'явиться конгрес місцевої влади при президентові.