КСУ розгляне справу щодо конституційності положень постанови уряду про встановлення карантину

Автори клопотання вважають, що оспорювані положення Постанови №641 про карантин суперечать низці норм Конституції України

Автори клопотання вважають, що оспорювані положення Постанови №641 про карантин суперечать низці норм Конституції України

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Конституційний суд України завтра у формі письмового провадження розгляне справу щодо конституційності окремих положень постанови Кабміну про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території зі значним поширенням COVID-19.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу КСУ.

Конституційний суд України 25 лютого у формі письмового провадження розгляне справу щодо конституційності окремих положень постанови Кабінету Міністрів України № 641 про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території зі значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19.

25 лютого о 10:00 Велика палата Конституційного Суду України на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розгляне справу за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень підпункту 17 пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 22 липня 2020 року № 641 зі змінами (далі — Постанова № 641), — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що відповідно до підпункту 17 пункту 10 Постанови № 641 на території України на період дії карантину забороняється: "проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації, крім:

— надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;

— надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;

— надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;

— надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;

— надання планової медичної допомоги закладам охорони здоров’я національного рівня, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;

— проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я людей”.

Автори клопотання вважають, що оспорювані положення Постанови № 641 суперечать низці норм Конституції України.

Як повідомлялося, сьогодні призначений Радою суддя Конституційного суду Кичун склав присягу. Суддею КСУ став адвокат, кандидатуру якого запропонувала фракція "Слуга народу".

Раніше у "Слузі народу" заявили, що конституційну кризу вирішено. Найближчим часом КСУ повернеться до нормального режиму роботи.