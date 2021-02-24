Україна повернулась до адаптивного карантину: що заборонено

Базовим для країни став "жовтий" рівень

Базовим для країни став "жовтий" рівень

Фото: з відкритих джерел

Починаючи з опівночі 24 лютого в Україні почав діяти адаптивний карантин, який передбачає розподіл областей за рівнем коронавірусної небезпеки. Зокрема, знову будуть запроваджені чотири рівні епідемічної небезпеки: "зелений", "жовтий", "помаранчевий" та "червоний".

Про це повідомляє RegioNews.

Базовим для всієї країни став "жовтий" рівень. На цьому етапі діятимуть фактично ті самі обмеження, що й зараз, але з деякими послабленнями.

Так, у "жовтій зоні" заборонено:

проведення масових заходів, коли більше ніж одна особа на 1 кв. м;

робота кінотеатрів та інших установ культури із заповненою залів понад 50%;

здійснення перевезень пасажирів у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння;

проведення дискотек, а також робота інших розважальних закладів;

розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані менш ніж два метри між столиками;

діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів та санаторіїв);

відвідання шкіл і дитсадків, якщо половина дітей і педагогів хворіє;

проведення планових операцій;

відвідання спортзалів, якщо на кожного відвідувача менше 20 кв. м площі.

В "помаранчевому" рівні діють ті ж обмеження, що і на жовтому, але можуть запроваджуватися посилені заходи контролю за дотриманням карантину.

В "червоному" рівні, крім обмежень, що діють на "жовтому" і "помаранчевому" рівні заборонено:

роботу закладів харчування, крім доставки і замовлень на винос;

роботу ТРЦ та інших закладів розважальної діяльності;

роботу магазинів і ринків, окрім тих, де не менше 60% площі призначені для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медпризначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими ЗМІ, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті зазначених суб’єктів господарювання;

роботу фінустанов, операторів поштового зв’язку, техобслуговування та ремонту транспортних засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом;

виконання робіт із збирання і заготівлі відходів;

провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг (приймання відвідувачів здійснюється за попереднім записом);

приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників. Кіно- та відеозйомки дозволені за умови обмеження доступу до місця зйомки сторонніх осіб та використання персоналом (крім акторів під час знімального процесу), масок;

робота спортзалів, фітнес-центрів, басейнів тощо;

проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів;

робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 23:00 до 6:00 наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;

діяльність непродовольчих ринків;

відвідування закладів освіти незалежно від форми власності, крім дитсадків, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.

"Зелений" рівень може бути встановлено одночасно на всій території України лише у випадку, коли рівень захворюваності на грип та ГРВІ на території не менш як 13 регіонів України не перевищує 50% епідемічного порогу та коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить менш як 5%.

Нагадаємо, 23 лютого Україну поділили на зони карантину, дві області - у "червоній".