Призначений Радою суддя Конституційного суду Кичун склав присягу
Суддею КСУ став адвокат, кандидатуру якого запропонувала фракція "Слуга народу"
Суддею КСУ став адвокат, кандидатуру якого запропонувала фракція "Слуга народу"
Сьогодні, 24 лютого склав присягу судді Конституційного суду України Віктор Кичун, кандидатуру якого Верховна Рада затвердила 18 лютого.
Про це стало відомо із трансляції засідання суду, передає RegioNews.
Відомо, що він склав присягу під час спеціального пленарного засідання Конституційного Суду.
На спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України відбулася урочиста церемонія складення новопризначеним суддею Конституційного Суду України Кичуном В.І. присяги”, - повідомили в КСУ.
Під час засідання було ухвалено Постанову Конституційного Суду про включення судді Віктора Кичуна до складу Першого сенату та до складу Першої колегії суддів Першого сенату КСУ.
Нагадаємо, 19 лютого нардепи призначили нового суддю КСУ.
Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала Вірастюка та ще 9 кандидатівВсі новини »
23 лютого 2021, 17:22У "Слузі народу” знову заговорили про внесення в Раду кандидатури Вітренка
23 лютого 2021, 14:24Рада ухвалила закон про держслужбу з пропозиціями Зеленського
23 лютого 2021, 13:25
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
"Готові звільнятися": що не так з індійською вакциною і що думають про неї медики
Амбіційний Симчишин: меру Хмельницького стає тісно в рамках одного міста