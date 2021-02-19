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19 лютого 2021, 13:50 56

У "Слузі народу" заявили, що конституційну кризу вирішено

19 лютого 2021, 13:50 56
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Найближчим часом КСУ повернеться до нормального режиму роботи
Найближчим часом КСУ повернеться до нормального режиму роботи
Фото з відкритих джерел
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Підстав говорити про кризу в діяльності Конституційного суду немає. Найближчим часом він повернеться до нормального режиму роботи.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" заявив представник президента в Конституційному суді, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський, пише RegioNews.

"За великим рахунком, говорити про якусь таку кризу в діяльності Конституційного суду підстав немає. Тому, що Конституційний суд працює, збираються засідання сенатів, за кілька тижнів ухвалюватимуться рішення, для засідань Великої палати не вистачає кворуму тому, що деякі судді, прихильники голови Конституційного суду пана Тупицького свідомо не ходять на засідання", - пояснив Веніславський.

Він очікує, що вже незабаром Верховна рада заповнить вакантні суддівські посади. Двоє суддів має призначити парламент, ще одного оберуть на з’їзді суддів 23-25 лютого.

"Як тільки буде заповнено вакансії, то Конституційний суд увійде в нормальне робоче русло і буде нормально працювати", - наголосив представник президента в КСУ.

Нагадаємо, 19 лютого нардепи призначили нового суддю КСУ.

суд Україна Слуга народа Конституційний суд нардеп

 
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