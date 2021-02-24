КСУ рассмотрит дело о конституционности положений постановления правительства о введении карантина

Авторы ходатайства считают, что оспариваемые положения Постановления №641 о карантине противоречат ряду норм Конституции Украины

Авторы ходатайства считают, что оспариваемые положения Постановления №641 о карантине противоречат ряду норм Конституции Украины

Фото из открытых источников

Конституционный суд Украины завтра в форме письменного производства рассмотрит дело о конституционности отдельных положений постановления Кабмина о введении карантина и введения усиленных противоэпидемических мер на территории со значительным распространением COVID-19.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу КСУ.

Конституционный суд Украины 25 февраля в форме письменного производства рассмотрит дело о конституционности отдельных положений постановления Кабинета Министров Украины №641 об установлении карантина и введения усиленных противоэпидемических мер на территории со значительным распространением острой респираторной болезни COVID-19.

25 февраля в 10:00 Большая палата Конституционного Суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрит дело по конституционному представлению 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений подпункта 17 пункта 10 постановления Кабинета Министров Украины "Об установлении карантина и введения усиленных противоэпидемических мер на территории со значительным распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" от 22 июля 2020 года № 641 с изменениями (далее — Постановление № 641), — говорится в сообщении.

Сообщается, что в соответствии с подпунктом 17 пункта 10 Постановления №641 на территории Украины на период действия карантина запрещается: "проведение учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме:

— оказания медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;

— оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам, новорожденным;

— оказания медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения больным онкологическими заболеваниями;

— оказания паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;

— предоставления плановой медицинской помощи учреждениям здравоохранения национального уровня, которые оказывают третичную (высокоспециализированную) медицинскую помощь, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;

— проведения других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их перенос (отсрочка) существует значительный риск для жизни или здоровья людей”.

Авторы ходатайства считают, что оспариваемые положения Постановления № 641 противоречат ряду норм Конституции Украины.

Как сообщалось, сегодня назначенный Радой судья Конституционного суда Кичун принял присягу. Судьей КСУ стал адвокат, кандидатуру которого предложила фракция "Слуга народа".

Ранее в "Слуге народа" заявили, что конституционный кризис решен. В ближайшее время КСУ вернется к нормальному режиму работы.