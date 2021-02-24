09:14  24 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки выявили 5850 новых случаев
19:44  24 февраля
Полтавская область получила 19300 доз вакцин от коронавируса
19:05  24 февраля
На Донбассе от начала суток – четыре нарушения режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
24 февраля 2021, 19:14 6

КСУ рассмотрит дело о конституционности положений постановления правительства о введении карантина

24 февраля 2021, 19:14 6
Читайте також українською мовою
Авторы ходатайства считают, что оспариваемые положения Постановления №641 о карантине противоречат ряду норм Конституции Украины
Авторы ходатайства считают, что оспариваемые положения Постановления №641 о карантине противоречат ряду норм Конституции Украины
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Конституционный суд Украины завтра в форме письменного производства рассмотрит дело о конституционности отдельных положений постановления Кабмина о введении карантина и введения усиленных противоэпидемических мер на территории со значительным распространением COVID-19.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу КСУ.

Конституционный суд Украины 25 февраля в форме письменного производства рассмотрит дело о конституционности отдельных положений постановления Кабинета Министров Украины №641 об установлении карантина и введения усиленных противоэпидемических мер на территории со значительным распространением острой респираторной болезни COVID-19.

25 февраля в 10:00 Большая палата Конституционного Суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрит дело по конституционному представлению 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений подпункта 17 пункта 10 постановления Кабинета Министров Украины "Об установлении карантина и введения усиленных противоэпидемических мер на территории со значительным распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" от 22 июля 2020 года № 641 с изменениями (далее — Постановление № 641), — говорится в сообщении.

Сообщается, что в соответствии с подпунктом 17 пункта 10 Постановления №641 на территории Украины на период действия карантина запрещается: "проведение учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме:
— оказания медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;
— оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам, новорожденным;
— оказания медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения больным онкологическими заболеваниями;
— оказания паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;
— предоставления плановой медицинской помощи учреждениям здравоохранения национального уровня, которые оказывают третичную (высокоспециализированную) медицинскую помощь, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;
— проведения других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их перенос (отсрочка) существует значительный риск для жизни или здоровья людей”.

Авторы ходатайства считают, что оспариваемые положения Постановления № 641 противоречат ряду норм Конституции Украины.

Как сообщалось, сегодня назначенный Радой судья Конституционного суда Кичун принял присягу. Судьей КСУ стал адвокат, кандидатуру которого предложила фракция "Слуга народа".

Ранее в "Слуге народа" заявили, что конституционный кризис решен. В ближайшее время КСУ вернется к нормальному режиму работы.

КСУ заседание Постановление Кабмин карантин Конституция Конституционный суд

Украина вернулась к адаптивному карантину: что запрещено
24 февраля 2021, 10:02
Украину поделили на зоны карантина, две области - в "красной"
23 февраля 2021, 16:14
Зеленский заявляет, что намерен "избавиться" от главы КСУ Тупицкого
22 февраля 2021, 17:37
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Готовы увольняться": что не так с индийской вакциной и что думают о ней медики
Амбициозный Симчишин: мэру Хмельницкого становится тесно в рамках одного города
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Виталий Бала
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua