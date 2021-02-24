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24 лютого 2021, 19:07 15

Депутати Чернігівської облради планують розглянути бюджет області 26 лютого

24 лютого 2021, 19:07 15
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Чернігівщина залишилася єдиною серед усіх областей, яка не прийняла бюджет на 2021 рік
Чернігівщина залишилася єдиною серед усіх областей, яка не прийняла бюджет на 2021 рік
Фото: із відкритих джерел
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26 лютого об 11:00 Чернігівська обласна рада восьмого скликання планує зібратися для розгляду питання "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік".

Про це повідомляється на сайті Чернігівської обласної ради, передає RegioNews.

Розпорядження про проведення другого пленарного засідання третьої сесії сьогодні, 24 лютого підписала голова облради Олена Дмитренко.

На розгляд виносяться такі питання: про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік, інші питання. Друге пленарне засідання третьої сесії обласної ради відбудеться 26 лютого 2021 року об 11 годині в залі засідань обласної ради”, - йдеться в повідомленні.

Чернігівська область залишається єдиною в Україні без ухваленого бюджету. Наприкінці минулого року депутати не змогли його прийняти через відсутність кворуму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні досі не затверджені бюджети 2 областей, 11 районів і 44 тергромад.

11 лютого Волинська облрада із запізненням на два місяці прийняла бюджет на 2021 рік.

Чернігів бюджет сесія Чернігівська область депутати

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