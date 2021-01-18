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18 січня 2021, 20:50 33

В Україні досі не затверджені бюджети 2 областей, 11 районів і 44 тергромад

18 січня 2021, 20:50 33
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Без головного фінансового документа - Волинська і Чернігівська області
Фото з відкритих джерел
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Станом на 18 січня 2021 року в Мінфіні наявна інформація щодо затвердження 1537 бюджетів, що становить 96% від їх загальної кількості (1597).

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на урядовий портал.

Мінфін повідомляє, що затверджено 22 обласні бюджети та бюджет міста Києва, 108 районних бюджетів та 1394 бюджети територіальних громад.

Досі не затверджено бюджети Волинської та Чернігівської областей, а також – 11 районів та 44 тергромад.

З метою повноцінного функціонування закладів бюджетної сфери, безперервного надання ними послуг споживачам, тощо органам місцевого самоврядування необхідно вжити заходи щодо пришвидшення процесу затвердження місцевих бюджетів та подання інформації про їх затвердження до Мінфіну за допомогою ІАС "LOGICA", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 6 січня у Мінфіні заявляли, що затвердили 81% місцевих бюджетів.

Тим часом, у міськраді Слов'янська не можуть прийняти бюджет міста - не збирається робоча група.

Нагадаємо, у Мінфіні допускають перегляд бюджету-2021 у разі відсутності співпраці з МВФ.

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