Депутаты Черниговского облсовета планируют рассмотреть бюджет области 26 февраля

Черниговщина осталась единственной среди всех областей, которая не приняла бюджет на 2021 год

Черниговщина осталась единственной среди всех областей, которая не приняла бюджет на 2021 год

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26 февраля в 11:00 Черниговский областной совет восьмого созыва планирует собраться для рассмотрения вопроса "Об областном бюджете Черниговской области на 2021 год".

Об этом сообщается на сайте Черниговского областного совета, передает RegioNews.

Распоряжение о проведении второго пленарного заседания третьей сессии сегодня, 24 февраля подписала председатель облсовета Елена Дмитренко.

На рассмотрение выносятся следующие вопросы: об областном бюджете Черниговской области на 2021 год, другие вопросы. Второе пленарное заседание третьей сессии областного совета состоится 26 февраля 2021 о 11:00 в зале заседаний областного совета", - говорится в сообщении.

Черниговская область остается единственной в Украине без принятого бюджета. В конце прошлого года депутаты не смогли его принять из-за отсутствия кворума.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине до сих пор не утверждены бюджеты 2 областей, 11 районов и 44 теробщин.

11 февраля Волынский облсовет с опозданием на два месяца принял бюджет на 2021 год.