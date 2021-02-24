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24 февраля 2021, 19:07 8

Депутаты Черниговского облсовета планируют рассмотреть бюджет области 26 февраля

24 февраля 2021, 19:07 8
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Черниговщина осталась единственной среди всех областей, которая не приняла бюджет на 2021 год
Фото: из открытых источников
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26 февраля в 11:00 Черниговский областной совет восьмого созыва планирует собраться для рассмотрения вопроса "Об областном бюджете Черниговской области на 2021 год".

Об этом сообщается на сайте Черниговского областного совета, передает RegioNews.

Распоряжение о проведении второго пленарного заседания третьей сессии сегодня, 24 февраля подписала председатель облсовета Елена Дмитренко.

На рассмотрение выносятся следующие вопросы: об областном бюджете Черниговской области на 2021 год, другие вопросы. Второе пленарное заседание третьей сессии областного совета состоится 26 февраля 2021 о 11:00 в зале заседаний областного совета", - говорится в сообщении.

Черниговская область остается единственной в Украине без принятого бюджета. В конце прошлого года депутаты не смогли его принять из-за отсутствия кворума.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине до сих пор не утверждены бюджеты 2 областей, 11 районов и 44 теробщин.

11 февраля Волынский облсовет с опозданием на два месяца принял бюджет на 2021 год.

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