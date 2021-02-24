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24 февраля 2021, 17:52 6

Стерненко останется в Одесском СИЗО – адвокаты

24 февраля 2021, 17:52 6
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Его переведут в отдельную камеру
Его переведут в отдельную камеру
Фото из открытых источников
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Активиста Сергея Стерненко, который находится в Одесском СИЗО, переведут в отдельную камеру в пределах мер безопасности.

Об этом сообщает юридическая компания "Миллер" на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Сегодня с Сергеем виделся адвокат Вадим Оксюта. Также сегодня было принято заявление наших адвокатов об обеспечении мер безопасности Сергею Стерненко: Сергей будет оставаться в Одесском СИЗО, и к нему будут применены соответствующие меры безопасности в виде перевода в отдельную камеру, - говорится в сообщении.

Юристы опубликовали письмо от Стерненко, датированное 23 февраля. В нем активист отметил, что "это не правовой, а политический приговор без единого доказательства стал для меня шоком".

По мнению Стерненко, "судью явно запугали и под давлением заставили переписать оправдательный приговор и осудить на основании одних только слов титушки-коллаборациониста, который служит Труханову".

Активист также отметил, что жаловаться на условия не будет, и добавил, что находится в изоляции, новостей не знает.

Он выразил убеждение, что его сторонники "так просто этот беспредел не оставят".

Сергій Стерненко в Одеському СІЗО, і до нього будуть застосовані заходи безпеки. Сьогодні із Сергієм бачився адвокат...

Posted by Міллер, юридична компанія on Wednesday, February 24, 2021

Как сообщалось, сегодня прокурор Одесской области рассказал, что Стерненко сейчас находится в СИЗО. На рассмотрение заявления адвокатов о переводе его в Киев три дня.

Вчера организаторы протестов против приговора Стерненко анонсировали продолжение акции в субботу. Они заявили, что акция протеста будет бессрочной.

Напомним, в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.

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