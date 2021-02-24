Стерненко останется в Одесском СИЗО – адвокаты
Активиста Сергея Стерненко, который находится в Одесском СИЗО, переведут в отдельную камеру в пределах мер безопасности.
Об этом сообщает юридическая компания "Миллер" на своей Facebook-странице, передает RegioNews.
Сегодня с Сергеем виделся адвокат Вадим Оксюта. Также сегодня было принято заявление наших адвокатов об обеспечении мер безопасности Сергею Стерненко: Сергей будет оставаться в Одесском СИЗО, и к нему будут применены соответствующие меры безопасности в виде перевода в отдельную камеру, - говорится в сообщении.
Юристы опубликовали письмо от Стерненко, датированное 23 февраля. В нем активист отметил, что "это не правовой, а политический приговор без единого доказательства стал для меня шоком".
По мнению Стерненко, "судью явно запугали и под давлением заставили переписать оправдательный приговор и осудить на основании одних только слов титушки-коллаборациониста, который служит Труханову".
Активист также отметил, что жаловаться на условия не будет, и добавил, что находится в изоляции, новостей не знает.
Он выразил убеждение, что его сторонники "так просто этот беспредел не оставят".
Сергій Стерненко в Одеському СІЗО, і до нього будуть застосовані заходи безпеки. Сьогодні із Сергієм бачився адвокат...Posted by Міллер, юридична компанія on Wednesday, February 24, 2021
Как сообщалось, сегодня прокурор Одесской области рассказал, что Стерненко сейчас находится в СИЗО. На рассмотрение заявления адвокатов о переводе его в Киев три дня.
Вчера организаторы протестов против приговора Стерненко анонсировали продолжение акции в субботу. Они заявили, что акция протеста будет бессрочной.
Напомним, в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.