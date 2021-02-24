На тлі протестів через тюремний термін Стерненку з ОП звільнився чиновник
На тлі вчорашніх протестів проти тюремного терміну громадському діячеві Сергію Стерненку з Офісу президента звільнився голова експертної групи з внутрішньої та гуманітарної політики Сергій Кошман.
Про це Сергій Кошман повідомив в Facebook, пише RegioNews.
Він пояснив вчинок незгодою з курсом влади.
"Тому що ходити на протести на Банкову, працюючи на Банковій, досить дивно. На жаль, інших інструментів впливу я поки не бачу. <...> Після побаченого буду трохи частіше молитися за долю України", – написав він.
За словами чиновника, майже за рік роботи в ОП він "переконався, що в експертних порадах там особливо не потребують".
Написав заяву про звільнення з Офісу Президента. Бо ходити на протести на Банкову працюючи на Банковій доволі дивно. На...Posted by Сергій Кошман on Wednesday, February 24, 2021
Нагадаємо, в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в'язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.
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