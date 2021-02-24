На тлі протестів через тюремний термін Стерненку з ОП звільнився чиновник

Він пояснив вчинок незгодою з курсом влади

Він пояснив вчинок незгодою з курсом влади

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На тлі вчорашніх протестів проти тюремного терміну громадському діячеві Сергію Стерненку з Офісу президента звільнився голова експертної групи з внутрішньої та гуманітарної політики Сергій Кошман.

Про це Сергій Кошман повідомив в Facebook, пише RegioNews.

Він пояснив вчинок незгодою з курсом влади.

"Тому що ходити на протести на Банкову, працюючи на Банковій, досить дивно. На жаль, інших інструментів впливу я поки не бачу. <...> Після побаченого буду трохи частіше молитися за долю України", – написав він.

За словами чиновника, майже за рік роботи в ОП він "переконався, що в експертних порадах там особливо не потребують".

Написав заяву про звільнення з Офісу Президента. Бо ходити на протести на Банкову працюючи на Банковій доволі дивно. На... Posted by Сергій Кошман on Wednesday, February 24, 2021

Нагадаємо, в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в'язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

Після оголошення вироку під судом у справі Стерненка протестувальники ледь не побилися з поліцією.

Ужгород приєднується до всеукраїнської акції протесту проти вироку Сергію Стерненку. Активісти вийдуть на площу з гаслом "Переслідування громадських активістів є неприпустимим!"

Ще у Харкові та Чернівцях люди вийшли на акцію в підтримку Сергія Стерненка.

Львівська облрада звернулася до Зеленського та Венедіктової через вирок Стерненка. Вимагають забезпечити неупереджений розгляд апеляції і реформування судової системи.

У Житомирі прихильники Стерненка побилися з поліцією: є затримані. Як повідомлялося раніше. Під Офісом президента протести проти вироку Стерненка переросли в зіткнення. Зіткнення почалися після того, як до правоохоронців кинули запалений фаєр.