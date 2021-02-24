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24 лютого 2021, 16:31 25

Київ отримав більше 40 тисяч вакцин, у столиці будуть діяти 15 мобільних бригад

24 лютого 2021, 16:31 25
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Міська влада затвердила списки працівників, які отримають вакцину в першу чергу
Міська влада затвердила списки працівників, які отримають вакцину в першу чергу
Фото: flickr
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Київ отримав від Міністерства охорони здоров’я 42 600 доз вакцин виробництва Oxford/AstraZeneca (Covishield), яка нещодавно прибула в Україну.

Про це під час брифінгу повідомила директорк Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, передає RegioNews.

За її словами, в місті будуть діяти 15 мобільних бригад з проведення вакцинації. Також у столиці відкрили 120 тимчасових пунктів вакцинації в закладах охорони здоров’я та інтернатах.

Також підготовлено 120 додаткових стаціонарних пунктів вакцинації від COVID-19 на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги міста”, – зазначила Гінзбург.

Вона додала, що у столиці вже затвердили списки медичних працівників, які отримають щеплення в першу чергу.

Це члени мобільних бригад, медики, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19, співробітники лабораторій, де проводиться аналіз на виявлення вірусу (8 лабораторій у комунальних медзакладах та Центральна лабораторія МОЗ України), працівники екстреної медичної допомоги, включно з водіями, та медики інших закладів охорони здоров’я”, – розповіла чиновниця.

Також у Києві триває підготовка до вакцинації літніх людей. В КМДА заявляють, що лікарі складають списки охочих отримати вакцину у цих вікових групах.

Нагадаємо, Черкащина - перша область в Україні, яка вже отримала вакцину.

Як відомо, у Житомирській лікарні планують розпочати вакцинацію з лікаря-чоловіка.

Як повідомлялося, вчора, в Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 з Індії. Обсяг першої партії AstraZeneca (Covishield) складе 500 тисяч доз.

Також у МОЗ кажуть, що лише 38% лікарів в Україні хочуть вакцинуватися від COVID-19. Вакцинація розпочнеться вже 24 лютого.

коронавірус вакцина Київ КМДА вакцинація

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