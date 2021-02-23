У МОЗ кажуть, що всього 38% лікарів в Україні хочуть вакцинуватися від COVID-19
У Міністерстві охорони здоров'я незадоволені досить низьким відсотком українських лікарів, які готові вакцинуватися від COVID-19.
Про це на пресконференції розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає RegioNews.
"Так, ми на перших етапах розуміємо, що відсоток, можливо, не такий, як хотілося МОЗ. Але це звичайна практика. Всі країни, які починали кампанію імунопрофілактики, вони також не мали великого відсотка. Це наша надалі робота. І я звертаюся до всіх ЗМІ підтримати кампанію імунопрофілактики, довіряти і поширювати виключно офіційну інформацію Міністерства охорони здоров'я", — зазначив лікар.
За його словами, відсоток охочих вакцинуватися в Україні лікарів становить 38%.
Нагадаємо, раніше Ляшко сказав, чи готовий публічно зробити щеплення індійською COVID-вакциною.
Читайте також: "Готові звільнятися": що не так з індійською вакциною і що думають про неї медики