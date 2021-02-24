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24 лютого 2021, 11:19 19

У Житомирській області сьогодні розпочнеться вакцинація від COVID-19

24 лютого 2021, 11:19 19
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Першим вколять лікаря-чоловіка
Першим вколять лікаря-чоловіка
Фото з відкритих джерел
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Сьогодні, 24 лютого, у Житомирській лікарні планують розпочати вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Страну".

Подробиці поки що тримають у секреті, але, як відомо, першим щеплення отримає лікар-чоловік.

Якщо все складеться, то десь о 14:00 плануємо вакцинувати першу людину. Хто це буде? Поки тримаємо в строгому секреті, але це буде лікар-чоловік. Ми поки визначаємося між двома кандидатами. Вакцинувати зберемося в лікарні № 2 ім. В. П. Павлусенка. Зараз очікуємо приїзду вакцини, - повідомило джерело.

Тиждень тому в житомирських міських закладах охорони здоров'я кількість працівників, які потребують вакцинації проти COVID-19 і погодилися на неї, становить 328. В цей же час фіксувалося, що в Житомирській області в першу хвилю вакцинації від коронавірусу потрапляє 12 748 осіб, з яких тільки 3664 погодилися на добровільну вакцинацію (майже 30%).

Як повідомлялося, вчора, в Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 з Індії. Обсяг першої партії AstraZeneca (Covishield) складе 500 тисяч доз.

Також у МОЗ кажуть, що лише 38% лікарів в Україні хочуть вакцинуватися від COVID-19. Вакцинація розпочнеться вже 24 лютого.

вакцина COVID-19 Житомир медики лікарі

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