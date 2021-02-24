У Житомирській області сьогодні розпочнеться вакцинація від COVID-19
Сьогодні, 24 лютого, у Житомирській лікарні планують розпочати вакцинацію від коронавірусу.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Страну".
Подробиці поки що тримають у секреті, але, як відомо, першим щеплення отримає лікар-чоловік.
Якщо все складеться, то десь о 14:00 плануємо вакцинувати першу людину. Хто це буде? Поки тримаємо в строгому секреті, але це буде лікар-чоловік. Ми поки визначаємося між двома кандидатами. Вакцинувати зберемося в лікарні № 2 ім. В. П. Павлусенка. Зараз очікуємо приїзду вакцини, - повідомило джерело.
Тиждень тому в житомирських міських закладах охорони здоров'я кількість працівників, які потребують вакцинації проти COVID-19 і погодилися на неї, становить 328. В цей же час фіксувалося, що в Житомирській області в першу хвилю вакцинації від коронавірусу потрапляє 12 748 осіб, з яких тільки 3664 погодилися на добровільну вакцинацію (майже 30%).
Як повідомлялося, вчора, в Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 з Індії. Обсяг першої партії AstraZeneca (Covishield) складе 500 тисяч доз.