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23 лютого 2021, 11:31 9

В Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 з Індії

23 лютого 2021, 11:31 9
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Обсяг першої партії AstraZeneca (Covishield) складе 500 тисяч доз
Обсяг першої партії AstraZeneca (Covishield) складе 500 тисяч доз
Фото: з відкритих джерел
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Сьогодні, 23 лютого, прибула в міжнародний аеропорт "Бориспіль" перша партія індійської вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на онлайн-трансляцію "Суспільного".

Перша партія складає 500 тисяч доз. Борт з медпрепаратом вилетів з Мумбая 22 лютого та дістався Києва із зупинкою у Стамбулі", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що вантаж прийняли в аеропорту Бориспіль, жодних офіційних заходів його зустрічі не проводилося.

Нагадаємо, перша партія індійської вакцини від коронавірусу прибуде в Україну 23 лютого, попередньо - о 10:00.

Як повідомлялося, Зеленський зробив заяву про вакцину від коронавірусу: "Хочу дочекатися, коли приїде". Він заявив, що партія вакцини вже знаходиться на маршруті в Україну.

Президент сказав, хто першим в Україні отримає вакцину від коронавірусу. Він також зазначив, що в питанні проведення вакцинації Україна переймає досвід інших країн.

Степанов запевнив, що 500 тисяч доз COVID-вакцини вже їдуть в Україну. Міністр в Індії показав, як вантажать партію вакцини AstraZeneca.

коронавірус вакцина МОЗ аеропорт Бориспіль

 
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