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24 лютого 2021, 15:31 7

У Києві "замінували" всі ТРЦ

24 лютого 2021, 15:31 7
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З них евакуюють людей, проводиться перевірка
З них евакуюють людей, проводиться перевірка
Фото PavlovskyNews
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У Києві правоохоронці перевіряють інформацію щодо повідомлення про замінування всіх торгових центрів.

Про це повідомила речниця Оболонського управління поліції ГУНП у Києві Діана Шутько, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Надійшло повідомлення від невідомого чоловіка на електронну адресу щодо замінування всіх торгових центрів по Києву. Проводиться перевірка, — сказала Шутько.

За її словами, в Оболонському районі перевіряються чотири найбільші торгові центри, серед яких ТРЦ "Дрімтаун 2”.

Там евакуйовані люди, проводиться перевірка, — додала вона.

Як повідомлялося раніше, сьогодні у Києві на Оболоні евакуюють людей з ТРЦ - кажуть, що через пожежу. Є також неперевірена інформація про мінування.

мінування ТРЦ Київ поліція евакуація

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