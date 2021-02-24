У Києві "замінували" всі ТРЦ
З них евакуюють людей, проводиться перевірка
З них евакуюють людей, проводиться перевірка
У Києві правоохоронці перевіряють інформацію щодо повідомлення про замінування всіх торгових центрів.
Про це повідомила речниця Оболонського управління поліції ГУНП у Києві Діана Шутько, передає RegioNews з посиланням на УНН.
Надійшло повідомлення від невідомого чоловіка на електронну адресу щодо замінування всіх торгових центрів по Києву. Проводиться перевірка, — сказала Шутько.
За її словами, в Оболонському районі перевіряються чотири найбільші торгові центри, серед яких ТРЦ "Дрімтаун 2”.
Там евакуйовані люди, проводиться перевірка, — додала вона.
Як повідомлялося раніше, сьогодні у Києві на Оболоні евакуюють людей з ТРЦ - кажуть, що через пожежу. Є також неперевірена інформація про мінування.
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