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24 февраля 2021, 16:31 23

Киев получил более 40 тысяч вакцин, в столице будут работать 15 мобильных бригад

24 февраля 2021, 16:31 23
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Городские власти утвердили списки работников, которые получат вакцину в первую очередь
Городские власти утвердили списки работников, которые получат вакцину в первую очередь
Фото: flickr
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Киев получил от Министерства здравоохранения 42 600 доз вакцин производства Oxford/AstraZeneca (Covishield), которая недавно прибыла в Украину.

Об этом во время брифинга сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, передает RegioNews.

По ее словам, в городе будут действовать 15 мобильных бригад по проведению вакцинации. Также в столице открыли 120 временных пунктов вакцинации в учреждениях здравоохранения и интернатах.

Также подготовлено 120 дополнительных стационарных пунктов вакцинации от COVID-19 на базе Центров первичной медико-санитарной помощи города", - отметила Гинзбург.

Она добавила, что в столице уже утвердили списки медицинских работников, которые получат прививки в первую очередь.

Это члены мобильных бригад, медики, работающие в больницах с больными COVID-19, сотрудники лабораторий, где проводится анализ на выявление вируса (8 лабораторий в коммунальных медучреждениях и Центральная лаборатория Минздрава Украины), работники экстренной медицинской помощи, включая водителей, и медики других учреждений здравоохранения", - рассказала чиновница.

Также в Киеве идет подготовка к вакцинации пожилых людей. В КГГА заявляют, что врачи составляют списки желающих получить вакцину в этих возрастных группах.

Напомним, Черкасская область - первая область в Украине, которая уже получила вакцину.

Как известно, в Житомирской больнице планируют начать вакцинацию с врача-мужчины.

Как сообщалось, вчера в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 из Индии. Объем первой партии AstraZeneca (Covishield) составит 500 тысяч доз.

Также в Минздраве говорят, что всего 38% врачей в Украине хотят вакцинироваться от COVID-19. Вакцинация начнется уже 24 февраля.

коронавирус вакцина Киев КГГА вакцинация

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