На Харківщині затримали стрілка, підозрюваного у вбивстві чоловіка
Правоохоронці Харківській області затримали підозрюваного в стрілянині і здійсненні вбивства напередодні ввечері в Шевченківському районі міста. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Харківської області.
Наголошується, що підозрюваного знайшли та затримали за межами Харкова. Чоловіка знайшли на території Ольховської сільради. Кримінальне провадження відкрито за статтею 115 КК України ("вбивство").
В даний час він доставлений в Харківське районне управління поліції № 3 для проведення подальших слідчих дій", - йдеться в повідомленні.
За версією слідства, мотивом вбивства міг стати грошовий борг. Всі обставини злочину встановлюються.
Раніше повідомлялося, що поліцейські з'ясовують обставини смерті чоловіка у Шевченківському районі Харкова.