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23 лютого 2021, 08:11 1158

На Харківщині затримали стрілка, підозрюваного у вбивстві чоловіка

23 лютого 2021, 08:11 1158
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Затриманим виявився 50-річний чоловік
Затриманим виявився 50-річний чоловік
Фото: Нацполиция
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Правоохоронці Харківській області затримали підозрюваного в стрілянині і здійсненні вбивства напередодні ввечері в Шевченківському районі міста. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Харківської області.

Наголошується, що підозрюваного знайшли та затримали за межами Харкова. Чоловіка знайшли на території Ольховської сільради. Кримінальне провадження відкрито за статтею 115 КК України ("вбивство").

В даний час він доставлений в Харківське районне управління поліції № 3 для проведення подальших слідчих дій", - йдеться в повідомленні.

За версією слідства, мотивом вбивства міг стати грошовий борг. Всі обставини злочину встановлюються.

Раніше повідомлялося, що поліцейські з'ясовують обставини смерті чоловіка у Шевченківському районі Харкова.

стрілянина смерть убивство поліція Харьків

 
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