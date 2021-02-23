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23 февраля 2021, 17:22 7

Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала Вирастюка и еще 9 кандидатов

23 февраля 2021, 17:22 7
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Двум кандидатам Центризбирком отказал в регистрации
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 23 февраля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 10 кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в Ивано-Франкивськвй и Донецкой областях, которые пройдут 28 марта.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

В избирательном округе №50, что в Донецкой области, кандидатами были зарегистрированы Иштван Добша от Партии венгров Украины "КМКС" и Людмила Дорошенко от партии "Майбутнє країни".

Также ЦИК зарегистрировала самовыдвиженцев Александра Груздева, Сергея Звагольского, Богдана Мироненко, Александра Тамбулатова и Юрия Третьяка.

В избирательном округе №87 и Ивано-Франковской области ЦИК зарегистрировала участниками избирательной гонки Василия Вирастюка от "Слуги народа", Юрия Голинея от партии "Платформа громад" и Йосипа Резеша от Партии венгров Украины "КМКС".

Комиссия отказала Артему Кирсанову в регистрации кандидатом в народные депутаты Украины от политической партии "Оберіг" в одномандатном избирательном округе № 50. Основное основание отказа - не внесение денежного залога в определенном законом размере. Кроме того, были другие нарушения, на которые Комиссия обратила внимание в своем решении", - говорится в сообщении.

Также ЦИК отказала в регистрации Александру Дорошенко от партии "Будущее страны" в округе №87.

Напомним, "Слуга народа" официально выдвинула Василия Вирастюка кандидатом в нардепы.

Ранее ЦИК начала регистрировать кандидатов в нардепы на 87-м округе. Промежуточные выборы в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021 года.

выборы Ивано-Франковск Верховная Рада Донецкая область ЦИК Кандидат регистрация Василий Вирастюк

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