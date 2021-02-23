В Україні зареєстрували американську вакцину Pfizer - Ляшко

У МОЗ ще не знають, коли надійде перша партія цієї вакцини

У МОЗ ще не знають, коли надійде перша партія цієї вакцини

Вакцина від коронавірусу американської компанії Pfizer успішно пройшла реєстрацію в Україні, однак коли її почнуть завозити в нашу державу, невідомо.

Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews.

Вакцинація в Україні буде добровільною, і вакцинація буде проводитися тільки зареєстрованими препаратами. В Україні зареєстрували два препарати ... Це препарат Covishield/AstraZeneca, який виготовляється на майданчику Serum Institute of India, а також зареєстрована вакцина Pfizer", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що поки не може відповісти на запитання, де буде вироблятися вакцина Pfizer для України.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я заявляли, що вакцина Pfizer буде поставлена в Україну в кінці лютого або на початку березня.

Нагадаємо, 23 лютого ставло відомо, що МОЗ зареєстрував в Україні вакцину AstraZeneca індійського виробництва.

Цього ж дня в Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 з Індії. Обсяг першої партії AstraZeneca (Covishield) складе 500 тисяч доз.