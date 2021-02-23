08:59  23 лютого
В Україні за добу виявили більше чотирьох тисяч нових випадків COVID-19
11:55  23 лютого
У Зеленського пояснили, чому він пригрозив Раді розпуском
08:31  23 лютого
Загострення на Донбасі: в ООС заявляють про 2 вбитих та 3 ранених військовослужбовців
UA | RU
UA | RU
23 лютого 2021, 16:30 1

В Україні зареєстрували американську вакцину Pfizer - Ляшко

23 лютого 2021, 16:30 1
Читайте также на русском языке
У МОЗ ще не знають, коли надійде перша партія цієї вакцини
У МОЗ ще не знають, коли надійде перша партія цієї вакцини
Читайте также
на русском языке

Вакцина від коронавірусу американської компанії Pfizer успішно пройшла реєстрацію в Україні, однак коли її почнуть завозити в нашу державу, невідомо.

Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews.

Вакцинація в Україні буде добровільною, і вакцинація буде проводитися тільки зареєстрованими препаратами. В Україні зареєстрували два препарати ... Це препарат Covishield/AstraZeneca, який виготовляється на майданчику Serum Institute of India, а також зареєстрована вакцина Pfizer", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що поки не може відповісти на запитання, де буде вироблятися вакцина Pfizer для України.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я заявляли, що вакцина Pfizer буде поставлена в Україну в кінці лютого або на початку березня.

Нагадаємо, 23 лютого ставло відомо, що МОЗ зареєстрував в Україні вакцину AstraZeneca індійського виробництва.

Цього ж дня в Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 з Індії. Обсяг першої партії AstraZeneca (Covishield) складе 500 тисяч доз.

коронавірус Україна вакцина МОЗ Віктор Ляшко реєстрація

Україну поділили на зони карантину, дві області - у "червоній"
23 лютого 2021, 16:14
Уряд відклав початок додаткових виплат пенсіонерам
23 лютого 2021, 14:58
В "Буковелі" посилять карантин: закриють кафе і ресторани
23 лютого 2021, 14:46
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
"Готові звільнятися": що не так з індійською вакциною і що думають про неї медики
Амбіційний Симчишин: меру Хмельницького стає тісно в рамках одного міста
Всі публікації »
Віктор Таран
Олена Дяченко
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua