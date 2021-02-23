В Украине зарегистрировали американскую вакцину Pfizer - Ляшко

В Минздраве еще не знают, когда получат первую партию этой вакцины

В Минздраве еще не знают, когда получат первую партию этой вакцины

Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer успешно прошла регистрацию в Украине, однако когда ее начнут завозить в нашу страну, неизвестно.

Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.

Вакцинация в Украине будет добровольной, и вакцинация будет проводиться только зарегистрированными препаратами. В Украине зарегистрировали два препарата ... Это препарат Covishield/AstraZeneca, который производится на площадке Serum Institute of India, а также зарегистрирована вакцина Pfizer", - сказал Ляшко.

Он отметил, что пока не может ответить на вопрос, где будет производиться вакцина Pfizer для Украины.

Ранее в Министерстве здравоохранения заявляли, что вакцина Pfizer будет поставлена ​​в Украину в конце февраля или в начале марта.

Напомним, 23 февраля стало известно, что Минздрав зарегистрировал в Украине вакцину AstraZeneca индийского производства.

В этот же день в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 из Индии. Объем первой партии AstraZeneca (Covishield) составляет 500 тысяч доз.