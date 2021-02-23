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23 лютого 2021, 09:45 89

МОЗ зареєстрував в Україні вакцину AstraZeneca індійського виробництва

23 лютого 2021, 09:45 89
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Раніше цю вакцину схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я
Раніше цю вакцину схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я
Фото: з відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало вакцину проти COVID-19 Oxford/AstraZeneca (Covishield) для екстреного медичного застосування.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу міністерства.

МОЗ зареєстрував вакцину проти COVID-19 Oxford/AstraZeneca для екстреного медичного застосування", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що вакцина, Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія) має локальну (торговельну) назву Covishield. Відповідно, вакцина Covishield, яка сьогодні прибуває в Україну, офіційно зареєстрована.

Нагадаємо, перша партія індійської вакцини від коронавіруса прибуде в Україну 23 лютого, попередньо - в 10:00.

Раніше в Україні подали на реєстрацію вакцину від коронавіруса AstraZeneca.

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