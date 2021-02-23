Уряд відклав початок додаткових виплат пенсіонерам

Уряд України відклав початок виплат пенсіонерам старше 75 років компенсації по 400 гривень з 1 липня на 1 жовтня 2021 року

Уряд України відклав початок виплат пенсіонерам старше 75 років компенсації по 400 гривень з 1 липня на 1 жовтня 2021 року

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Уряд України відклав початок виплат пенсіонерам старше 75 років компенсації по 400 гривень з 1 липня на 1 жовтня 2021 року.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні 22 лютого, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу уряду.

Також скасовується норма, згідно з якою з 1 березня 2022 року розміри щомісячної компенсаційної виплати повинні були збільшуватися на відповідний коефіцієнт.

При цьому встановлюється порядок перерахунку пенсійних виплат, починаючи з 1 березня поточного року. Щорічну індексацію будуть виробляти, застосовуючи коефіцієнт збільшення показників середньої зарплати в Україні, який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,11.

Як зазначається, якщо розмір підвищення не досягає 100 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії.

Нагадаємо, уряд схвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня.