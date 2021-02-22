У Зеленського пояснили спалах коронавірусу на Прикарпатті

Станом на зараз, владі вдалося знизити кількість зайнятих ліжко-місць, з киснем проблем немає

Станом на зараз, владі вдалося знизити кількість зайнятих ліжко-місць, з киснем проблем немає

Фото: flickr

В Івано-Франківській області стався спалах коронавірусу, зокрема, через курорт в Буковелі. Станом на зараз, владі вдалося знизити кількість зайнятих ліжко-місць, з киснем проблем немає.

Про це заявив на прес-конференції під час форуму "Україна 30" заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, пише RegioNews.

За його словами, нову хвилю коронавірусу очікували 5-10 лютого, але вона почалася трохи пізніше.

"За підрахунками головного санлікаря Віктора Ляшка, це дали Буковель та іноземні туристи. І потім це почалося розходитися через місцеве населення", - зазначив він.

Тимошенко зазначив, що зараз влада тримає ситуацію під контролем і очікує, що через кілька днів питання буде знято.

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