12:44  22 лютого
У голови Київської ОДА Володіна підтвердили захворювання COVID-19
15:34  22 лютого
Голову ОАСК Вовка вп'яте спробують доставити до суду
18:13  22 лютого
Доба в ООС: п’ять порушень "тиші”, загинув український військовий
UA | RU
UA | RU
22 лютого 2021, 13:59 536

У Зеленського пояснили спалах коронавірусу на Прикарпатті

22 лютого 2021, 13:59 536
Читайте также на русском языке
Станом на зараз, владі вдалося знизити кількість зайнятих ліжко-місць, з киснем проблем немає
Станом на зараз, владі вдалося знизити кількість зайнятих ліжко-місць, з киснем проблем немає
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

В Івано-Франківській області стався спалах коронавірусу, зокрема, через курорт в Буковелі. Станом на зараз, владі вдалося знизити кількість зайнятих ліжко-місць, з киснем проблем немає.

Про це заявив на прес-конференції під час форуму "Україна 30" заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, пише RegioNews.

За його словами, нову хвилю коронавірусу очікували 5-10 лютого, але вона почалася трохи пізніше.

"За підрахунками головного санлікаря Віктора Ляшка, це дали Буковель та іноземні туристи. І потім це почалося розходитися через місцеве населення", - зазначив він.

Тимошенко зазначив, що зараз влада тримає ситуацію під контролем і очікує, що через кілька днів питання буде знято.

Нагадаємо, на Прикарпатті вводять жорсткий карантин через критичну ситуацію з COVID-19. Мер Львова Андрій Садовий заявляв, що Львів готовий прийняти частину COVID-пацієнтів з Прикарпаття.

Раніше повідомлялось, що в Івано-Франківську центральна лікарня переповнена хворими на COVID-19. На Франківщині вперше в Україні розгорнуть мобільний COVID-госпіталь

17 лютого стало відомо, що Івано-Франківську область оточать блокпостами через карантин

20 лютого повідомлялось, що в Івано-Франківській області встановлюють карантинні блокпости і вводять особливий режим в'їзду і виїзду з області.

коронавірус Україна карантин Івано-Франківськ Прикарпаття

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Мер "в шоколаді": як чернігівському міському голові Атрошенку живеться при "зелених"
Мер без влади: як у Кам'янці-Подільському розсварилися колишні союзники, і чому там запахло новими виборами
Всі публікації »
Віктор Таран
Олена Дяченко
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram