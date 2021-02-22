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22 февраля 2021, 13:59 485

У Зеленского объяснили вспышку коронавируса на Прикарпатье

22 февраля 2021, 13:59 485
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По состоянию на сейчас, властям удалось снизить количество занятых койко-мест, с кислородом проблем нет
По состоянию на сейчас, властям удалось снизить количество занятых койко-мест, с кислородом проблем нет
Фото: flickr
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В Ивано-Франковской области произошла вспышка коронавируса, в частности, из-за курорта в Буковеле. По состоянию на сейчас, властям удалось снизить количество занятых койко-мест, с кислородом проблем нет.

Об этом заявил на пресс-конференции во время форума "Украина 30" заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, пишет RegioNews.

По его словам, новую волну коронавируса ожидали 5-10 февраля, но она началась чуть позже.

"По подсчетам главного санврача Виктора Ляшко, это дала Буковель и иностранные туристы. И затем это началось расходиться через местное население", - отметил он.

Тимошенко отметил, что сейчас власть держит ситуацию под контролем и ожидает, что через несколько дней вопрос будет снят.

Напомним, на Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за критической ситуации с COVID-19. Мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что Львов может принять часть COVID-пациентов с Прикарпатья.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске центральная больница переполнена больными COVID-19. На Франковщине впервые в Украине развернут мобильный COVID-госпиталь.

17 февраля стало известно, что Ивано-Франковскую область окружат блокпостами из-за карантина.

20 февраля сообщалось, что в Ивано-Франковской области устанавливают карантинные блокпосты и вводят особый режим въезда и выезда с области.

коронавирус Украина карантин Ивано-Франковск Прикарпатье

 
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