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19 лютого 2021, 18:46 33

Довибори в Раду на Донеччині: ЦВК зареєструвала ще одного кандидата

19 лютого 2021, 18:46 33
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Комісія також розглянула питання реєстрації довірених осіб кандидатів
Комісія також розглянула питання реєстрації довірених осіб кандидатів
Фото: із відкритих джерел
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Центральна виборча комісія під час засідання 19 лютого зареєструвала Артема Марчевського кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 50 (Донецька область).

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

В ЦВК зазначили, що на проміжних виборах 28 березня 2021 року він буде балотуватися від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".

Також Комісія зареєструвала довірених осіб кандидатів у народні депутати по округу №87 в Івано-Франківській області: Марусі Звіробій-Біленької та Руслана Кошулинського.

Нагадаємо, "Слуга народу” офіційно висунула Василя Вірастюка кандидатом у нардепи.

Раніше ЦВК почала реєструвати кандидатів у нардепи на 87-му окрузі. Проміжні вибори в Івано-Франківській області відбудуться 28 березня 2021 року.

15 лютого повідомлялось, що ЦВК зареєструвала вже вісім кандидатів у двох мажоритарних округах.

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