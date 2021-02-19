Довибори в Раду на Донеччині: ЦВК зареєструвала ще одного кандидата

Комісія також розглянула питання реєстрації довірених осіб кандидатів

Комісія також розглянула питання реєстрації довірених осіб кандидатів

Фото: із відкритих джерел

Центральна виборча комісія під час засідання 19 лютого зареєструвала Артема Марчевського кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 50 (Донецька область).

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

В ЦВК зазначили, що на проміжних виборах 28 березня 2021 року він буде балотуватися від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".

Також Комісія зареєструвала довірених осіб кандидатів у народні депутати по округу №87 в Івано-Франківській області: Марусі Звіробій-Біленької та Руслана Кошулинського.

Нагадаємо, "Слуга народу” офіційно висунула Василя Вірастюка кандидатом у нардепи.

Раніше ЦВК почала реєструвати кандидатів у нардепи на 87-му окрузі. Проміжні вибори в Івано-Франківській області відбудуться 28 березня 2021 року.

15 лютого повідомлялось, що ЦВК зареєструвала вже вісім кандидатів у двох мажоритарних округах.