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19 февраля 2021, 18:46 29

Довыборы в Раду на Донбассе: ЦИК зарегистрировала еще одного кандидата

19 февраля 2021, 18:46 29
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Комиссия также рассмотрела вопрос регистрации доверенных лиц кандидатов
Комиссия также рассмотрела вопрос регистрации доверенных лиц кандидатов
Фото: из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия во время заседании 19 февраля зарегистрировала Артема Марчевского кандидатом в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 50 (Донецкая область).

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

В ЦИК отметили, что на промежуточных выборах 28 марта 2021 года он будет баллотироваться от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Также Комиссия зарегистрировала доверенных лиц кандидатов в народные депутаты по округу №87 в Ивано-Франковской области: Маруси Зверобой-Беленькой и Руслана Кошулинского.

Напомним, "Слуга народа" официально выдвинула Василия Вирастюка кандидатом в нардепы.

Ранее ЦИК начала регистрировать кандидатов в нардепы на 87-м округе. Промежуточные выборы в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021 года.

15 февраля сообщалось, что ЦИК зарегистрировала уже восемь кандидатов в двух мажоритарных округах.

выборы ОПЗЖ Донецкая область ЦИК Кандидат

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