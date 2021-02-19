Довыборы в Раду на Донбассе: ЦИК зарегистрировала еще одного кандидата
Центральная избирательная комиссия во время заседании 19 февраля зарегистрировала Артема Марчевского кандидатом в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 50 (Донецкая область).
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.
В ЦИК отметили, что на промежуточных выборах 28 марта 2021 года он будет баллотироваться от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Также Комиссия зарегистрировала доверенных лиц кандидатов в народные депутаты по округу №87 в Ивано-Франковской области: Маруси Зверобой-Беленькой и Руслана Кошулинского.
Напомним, "Слуга народа" официально выдвинула Василия Вирастюка кандидатом в нардепы.
Ранее ЦИК начала регистрировать кандидатов в нардепы на 87-м округе. Промежуточные выборы в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021 года.
15 февраля сообщалось, что ЦИК зарегистрировала уже восемь кандидатов в двух мажоритарных округах.