Довыборы в Раду на Донбассе: ЦИК зарегистрировала еще одного кандидата

Комиссия также рассмотрела вопрос регистрации доверенных лиц кандидатов

Комиссия также рассмотрела вопрос регистрации доверенных лиц кандидатов

Фото: из открытых источников

Центральная избирательная комиссия во время заседании 19 февраля зарегистрировала Артема Марчевского кандидатом в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 50 (Донецкая область).

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

В ЦИК отметили, что на промежуточных выборах 28 марта 2021 года он будет баллотироваться от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Также Комиссия зарегистрировала доверенных лиц кандидатов в народные депутаты по округу №87 в Ивано-Франковской области: Маруси Зверобой-Беленькой и Руслана Кошулинского.

Напомним, "Слуга народа" официально выдвинула Василия Вирастюка кандидатом в нардепы.

Ранее ЦИК начала регистрировать кандидатов в нардепы на 87-м округе. Промежуточные выборы в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021 года.

15 февраля сообщалось, что ЦИК зарегистрировала уже восемь кандидатов в двух мажоритарных округах.