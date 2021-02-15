Довибори Раду: ЦВК зареєструвала вже вісім кандидатів

Процес реєстрації кандидатів у двох мажоритарних округах триває

Процес реєстрації кандидатів у двох мажоритарних округах триває

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 15 лютого Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у народні депутати на проміжних виборах до парламенту в окрузі № 50 Валентина Рибіна від “Партії Шарія”.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

Таким чином, уже зареєстровані вісім кандидатів на довиборах до Верховної Ради по округах №50 у Донецькій та №87 в Івано-Франківській областях.

ЦВК зареєструвала Рибіна В.В. кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 50 (Донецька область) на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року від політичної партії "Партія Шарія”, - йдеться в повідомленні.

Раніше ЦВК зареєструвала кандидатами в нардепи Вікторію Шилову по округу № 50, а також Михайла Ноняка, Руслана Кошулинського, Олександра Шевченка, Марусю Звіробій-Біленьку, Руслана Зозулю та Юрія Юрченка в окрузі №87 в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, "Слуга народу” офіційно висунула Василя Вірастюка кандидатом у нардепи. Фігурантка справи Шеремета Юлія Кузьменко буде балотуватися в Раду на Донеччині.

Також повідомлялось, що ЦВК утворила виборчі комісії в Донецькій та Івано-Франківській областях, комісії мають провести перше засідання до понеділка, 8 лютого.

Раніше ЦВК почала реєструвати кандидатів у нардепи на 87-му окрузі. Проміжні вибори в Івано-Франківській області відбудуться 28 березня 2021 року.