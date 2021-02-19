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19 лютого 2021, 17:41 18

У Донецькій області поліція затримала посібника бойовиків "ДНР"

19 лютого 2021, 17:41 18
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Він допомагав окупантам виявляти патріотично налаштованих громадян
Він допомагав окупантам виявляти патріотично налаштованих громадян
Фото: Нацполіція
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У місті Лиман Донецької області працівники Нацполіції затримали чоловіка, який у 2014 році допомагав проросійським бойовикам чергувати на дорогах району.

Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області, передає RegioNews.

Встановлено, що в обов'язки помічника бойовиків входило здійснення" фільтраційно-пропускного "режиму на автодорозі між містом Лиман і селищем Ставки. Одним із завдань проросійських найманців було виявлення патріотично налаштованих громадян", - розповіли в Нацполіції.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 260 ч.2 Кримінального кодексу України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, Суд засудив за держзраду українську чиновницю, яка працювала на окупантів в "ЛНР".

Донбас бойовики затримання Нацполіція суд Донецька область

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