Майже 60% українців не хочуть бачити Зеленського президентом вдруге, - опитування

Хотіли б, щоб Зеленський обирався ще раз, трохи більше чверті опитаних

Хотіли б, щоб Зеленський обирався ще раз, трохи більше чверті опитаних

Офіс президента

Понад 57% українців виступають проти того, щоб чинний президент Володимир Зеленський висував свою кандидатуру на другий президентський термін в 2024 році.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології та центру "Социс", проведеного 11-16 лютого, передає RegioNews. Хотіли б, щоб Зеленський обирався ще раз трохи більше чверті опитаних. 8,2% заявили, що до наступних виборів ще багато часу, а 6,7% не змогли відповісти на це питання. Дослідження проходило з 11 по 16 лютого. Методом телефонних інтерв'ю було опитано 3000 респондентів від 18 років у всіх областях України, крім анексованого Криму та окупованого Донбасу. Статистична похибка вибірки не перевищує 1,8%. Раніше повідомлялося, що Зеленський, як і раніше, лідирує серед президентів.

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