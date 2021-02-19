Майже 60% українців не хочуть бачити Зеленського президентом вдруге, - опитування
Понад 57% українців виступають проти того, щоб чинний президент Володимир Зеленський висував свою кандидатуру на другий президентський термін в 2024 році.
Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології та центру "Социс", проведеного 11-16 лютого, передає RegioNews.
Хотіли б, щоб Зеленський обирався ще раз трохи більше чверті опитаних.
8,2% заявили, що до наступних виборів ще багато часу, а 6,7% не змогли відповісти на це питання.
Дослідження проходило з 11 по 16 лютого. Методом телефонних інтерв'ю було опитано 3000 респондентів від 18 років у всіх областях України, крім анексованого Криму та окупованого Донбасу. Статистична похибка вибірки не перевищує 1,8%.
Раніше повідомлялося, що Зеленський, як і раніше, лідирує серед президентів.