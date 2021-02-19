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19 лютого 2021, 16:59 38

Майже 60% українців не хочуть бачити Зеленського президентом вдруге, - опитування

19 лютого 2021, 16:59 38
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Хотіли б, щоб Зеленський обирався ще раз, трохи більше чверті опитаних
Хотіли б, щоб Зеленський обирався ще раз, трохи більше чверті опитаних
Офіс президента
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Понад 57% українців виступають проти того, щоб чинний президент Володимир Зеленський висував свою кандидатуру на другий президентський термін в 2024 році.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології та центру "Социс", проведеного 11-16 лютого, передає RegioNews.

Хотіли б, щоб Зеленський обирався ще раз трохи більше чверті опитаних.

8,2% заявили, що до наступних виборів ще багато часу, а 6,7% не змогли відповісти на це питання.

Дослідження проходило з 11 по 16 лютого. Методом телефонних інтерв'ю було опитано 3000 респондентів від 18 років у всіх областях України, крім анексованого Криму та окупованого Донбасу. Статистична похибка вибірки не перевищує 1,8%.

Раніше повідомлялося, що Зеленський, як і раніше, лідирує серед президентів.

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