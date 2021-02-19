16:11  19 лютого
На Буковині буде запроваджена "помаранчева" зона карантину - ОДА
08:39  19 лютого
Телеканал Порошенка "Прямий" не планували закривати на засіданні РНБО - Мендель
17:56  19 лютого
На Донбасі бойовики тричі порушували "тишу”, обійшлось без втрат
UA | RU
UA | RU
19 лютого 2021, 16:56 592

Зеленський продовжує лідирувати у президентському рейтингу — опитування

19 лютого 2021, 16:56 592
Читайте также на русском языке
Його найближчим суперником називають Петра Порошенка
Його найближчим суперником називають Петра Порошенка
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Якби вибори президента України відбулись найближчим часом, за чинного президента України Володимира Зеленського готові проголосувати 25,6% громадян, які визначилися з вибором і прийдуть на дільниці.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології і центру "Социс", передає RegioNews.

Другу сходинку рейтингу обіймає п’ятий президент Петро Порошенко із результатом 19,4% серед тих, хто визначився.

За лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко готові проголосувати 11,7%, за співголову фракції "ОПЗЖ" Юрія Бойка – 11,1%.

Голова партії "Сила і честь" Ігор Смешко може розраховувати на 8,2% голосів, колишній прем’єр Володимир Гройсман – 5,5%. Решта кандидатів мають менше 5% голосів у президентському рейтингу.

Дослідження проводилося з 11 по 16 лютого методом телефонного інтерв’ю, було опитано 3000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, окрім окупованих Криму та Донбасу.

Нагадаємо, стало відомо, скільки українців вважають Зеленського відповідальним за події в країні.

рейтинг опитування соціологія Володимир Зеленський Петро Порошенко вибори

Скільки українців вважають Зеленського відповідальним за події в країні: нові дані опитування
19 лютого 2021, 16:47
У "Слузі народу" вважають, що Порошенко не може законно володіти "Прямим"
19 лютого 2021, 15:29
У ЦВК розповіли, чи може фігурантка "справи Шеремента" Кузьменко стати нардепом
19 лютого 2021, 13:29
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Мер без влади: як у Кам'янці-Подільському розсварилися колишні союзники, і чому там запахло новими виборами
Напередодні удару по "Прямому": як Банкова готує ґрунт для атаки на медіафлагман Порошенка
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram