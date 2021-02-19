Зеленський продовжує лідирувати у президентському рейтингу — опитування

Його найближчим суперником називають Петра Порошенка

Його найближчим суперником називають Петра Порошенка

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Якби вибори президента України відбулись найближчим часом, за чинного президента України Володимира Зеленського готові проголосувати 25,6% громадян, які визначилися з вибором і прийдуть на дільниці.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології і центру "Социс", передає RegioNews.

Другу сходинку рейтингу обіймає п’ятий президент Петро Порошенко із результатом 19,4% серед тих, хто визначився.

За лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко готові проголосувати 11,7%, за співголову фракції "ОПЗЖ" Юрія Бойка – 11,1%.

Голова партії "Сила і честь" Ігор Смешко може розраховувати на 8,2% голосів, колишній прем’єр Володимир Гройсман – 5,5%. Решта кандидатів мають менше 5% голосів у президентському рейтингу.

Дослідження проводилося з 11 по 16 лютого методом телефонного інтерв’ю, було опитано 3000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, окрім окупованих Криму та Донбасу.

Нагадаємо, стало відомо, скільки українців вважають Зеленського відповідальним за події в країні.