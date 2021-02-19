В ОАСК оскаржують впровадження Мін'юстом платних камер у СІЗО

Отримання поліпшених умов за гроші омбудсмен вважає дискримінацією за майновим станом

Отримання поліпшених умов за гроші омбудсмен вважає дискримінацією за майновим станом

Фото з відкритих джерел

В ОАСК зареєстрували позов обмудсмена до Мін’юсту про визнання протиправним наказу, яким впровадили експеримент з надання платних послуг у СІЗО.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ОАСК.

Канцелярія Окружного адміністративного суду міста Києва зареєструвала позов уповноваженого Верховної Ради з прав людини до Міністерства юстиції України про визнання протиправним наказу відомства, яким був впроваджений експериментальний проєкт із надання платних послуг у слідчих ізоляторах.

Йдеться про оскарження наказу Міністерства юстиції України від 06.05.2020 "Про затвердження порядку проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України" (зі змінами, внесеними 20 і 27 липня 2020 року). Серед інших вимог позову - зобов'язати відповідача виключити з Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів України зазначений наказ, - повідомляють у прес-службі.

Зазначається, що, на думку позивача, отримання впроваджених Мін'юстом поліпшених умов виключно на платній основі є дискримінацією за майновим станом і суперечить чинному національному та міжнародному законодавству.

Наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомлялося, у травні 2020 року в Україні з'явилися платні камери в СІЗО. В Міністерстві юстиції показали фото перших в країні тюремних камер підвищеного комфорту.

Уже в жовтні Малюська заявляв, що на послугах платних камер СІЗО заробили перший мільйон. Найбільше виручили у Київському слідчому ізоляторі.

У січні цього року у Мін'юсті похвалилися своїми заробітками на платних камерах у СІЗО і тим, що платні камери вже є у 26 слідчих ізоляторах.