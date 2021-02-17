В Україні продають першу "невеличку в‘язницю" за 220 мільйонів

Понад дві третини надходжень від продажу буде витрачено на розбудову нової в‘язничної інфраструктури

Понад дві третини надходжень від продажу буде витрачено на розбудову нової в‘язничної інфраструктури

Фото: Facebook

У селищі Коцюбинське, що на Київщині виставлено на торги одну із в'язниць - Ірпінський виправний центр (№132).

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у Facebook.

"Великий розпродаж в‘язниць" дійшов до етапу першого аукціону. Якщо хто має зайвих 220 мільйонів та хоче придбати невеличку в‘язницю за кілька кілометрів від Києва - welcome", - написав він.

За інформацією міністра, 70% надходжень від продажу буде витрачено на розбудову нової в‘язничної інфраструктури, яка відповідатиме європейським стандартам. 30% - поповнить державний бюджет.

На сайті Фонду державного майна зазначається, що стартова ціна в’язниці понад 220,2 мільйона гривень (220 211 588 грн).

Нагадаємо, 24 липня Мін'юст почав продаж подарункових сертифікатів на платні камери в СІЗО. Вже наступного дня меру Одеси Труханову подарували сертифікат на VIP-камеру в СІЗО.

Також Мін'юст планує вже влітку продавати незадіяні в'язниці. Будівлі тюрем будуть продавати на відкритих аукціонах через систему "Prozorro".

1 серпня в Одеському СІЗО відкрили платні камери з кондиціонером та бойлером, також VIP-камери з’явилися в Миколаєві.