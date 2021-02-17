14:16  17 лютого
На Прикарпатті вводять жорсткий карантин через критичну ситуацію з COVID-19
09:24  17 лютого
В Україні продають першу "невеличку в‘язницю" за 220 мільйонів
08:11  17 лютого
На Донбасі знову стріляли зі снайперської зброї та мінометів
UA | RU
UA | RU
17 лютого 2021, 12:59 3

Які повноваження Зеленський хоче забрати в ОАСК: деталі законопроекту

17 лютого 2021, 12:59 3
Читайте также на русском языке
Йдеться про президентський законопроект №5067
Йдеться про президентський законопроект №5067
Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Президентський законопроект №5067 про скорочення повноважень Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) пропонує позбавити його права розглядати справи щодо оскарження нормативно-правових актів Кабміну, Нацбанку, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, повноваження яких поширюються на всю територію України.

Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроекту, оприлюдненій на сайті Верховної Ради, пише RegioNews.

Документом пропонується такі справи передати в підсудність Верховному Суду України як суду першої інстанції.

Верховний Суд, у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з п'яти суддів, згідно з законопроектом, має розглядати адміністративні справи щодо законності (крім конституційності) постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.

А от адміністративні справи щодо законності та відповідності правовим актам вищої юридичної сили нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Національного банку України, інших суб'єктів владних повноважень, повноваження яких поширюються на всю територію України, має розглядати Верховний Суд у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з трьох суддів.

Судом апеляційної інстанції у таких справах є Велика Палата Верховного Суду.

Також цим законопроектом уточнюється значення терміну "нормативно-правовий акт" для цілей Кодексу адміністративного судочинства України.

Як наголошується в документі, цілями та завданнями даного законопроекту є запровадження належного високого рівня суддівського розгляду адміністративних справ щодо оскарження актів Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Національного банку України та інших суб'єктів владних повноважень, повноваження яких поширюються на всю територію України.

Нагадаємо, 15 лютого Зеленський вніс до парламенту низку законопроєктів про роботу ОАСК й інспекторів Вищої ради правосуддя.

суд Україна президент законопроєкт оаск

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Ужгородська пастораль: як Андріїв відточує "ідеальну владу" із неідеальних депутатів
Спритний Лисенко: як мер Сум облаштував міську раду під себе
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram