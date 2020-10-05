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05 жовтня 2020, 18:01 3

На послугах платних камер СІЗО заробили перший мільйон – Малюська

05 жовтня 2020, 18:01 3
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Найбільше виручили у Київському слідчому ізоляторі
Найбільше виручили у Київському слідчому ізоляторі
Фото: Facebook
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Міністр юстиції України Денис Малюська повідомив, що від послуг «люксових» камер у СІЗО вже зароблено один мільйон гривень.

Про це сам Денис Малюська написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

Сьогодні платні камери у слідчих ізоляторах заробили свій перший мільйон гривень!!!" - прозвітував Малюська.

За словами міністра, однозначним чемпіоном є Державна установа "Київський слідчий ізолятор", яка заробила 621,5 тисяч гривень і витрачає їх на ремонт безкоштовних камер.

солдат спить, а служба йде. а точніше я лечу на саміт Україна-ЄС, а Міністерство юстиції України працює, та ще й...

Опубліковано Denis Malyuska Понеділок, 5 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, Малюська пропонує змінити в Україні умови довічного ув'язнення.

Мінюст СІЗО гроші Денис Малюська камери
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