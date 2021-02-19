В ОАСК оспаривают внедрение Минюстом платных камер в СИЗО

Получение улучшенных условий за деньги омбудсмен считает дискриминацией по имущественному состоянию

Получение улучшенных условий за деньги омбудсмен считает дискриминацией по имущественному состоянию

Фото из открытых источников

В ОАСК зарегистрировали иск обмудсмена к Минюсту о признании противоправным приказа, которым внедрили эксперимент по оказанию платных услуг в СИЗО.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

Канцелярия Окружного административного суда города Киева зарегистрировала иск уполномоченного Верховной Рады по правам человека к Министерству юстиции Украины о признании противоправным приказа ведомства, которым был внедрен экспериментальный проект по оказанию платных услуг в следственных изоляторах.

Речь идет об оспаривании приказа Министерства юстиции Украины от 06.05.2020 "Об утверждении порядка проведения экспериментального проекта относительно платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" (с изменениями, внесенными 20 и 27 июля 2020 года). Среди других требований иска - обязать ответчика исключить из Единого государственного реестра нормативно-правовых актов Украины указанный приказ, - сообщают в пресс-службе.

Отмечается, что, по мнению истца, получение внедренных Минюстом улучшенных условий исключительно на платной основе является дискриминацией по имущественному состоянию и противоречит действующему национальному и международному законодательству.

В настоящее время суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

Как сообщалось, в мае 2020 года в Украине появились платные камеры в СИЗО. В Министерстве юстиции показали фото первых в стране тюремных камер повышенного комфорта.

Уже в октябре Малюська заявлял, что на услугах платных камер СИЗО заработали первый миллион. Больше всего выручили в Киевском следственном изоляторе.

В январе этого года в Минюсте похвастались своими заработками на платных камерах в СИЗО и тем, что платные камеры уже есть в 26 следственных изоляторах.